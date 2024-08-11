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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1773 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1773 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 16,848

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1773 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2800 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
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  • WCN (3)
Польша Сребреник (1 грош) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
736 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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