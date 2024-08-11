Сребреник (1 грош) 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1773 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2800 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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