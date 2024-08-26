Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1773 года AP. LITH (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: LITH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 5,416
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1773
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1773 года со знаком AP. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64225 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 26 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
1293 $
Цена в валюте аукциона 1293 USD
Где продать?
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