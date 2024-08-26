Талер 1773 года AP. LITH (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1773 года со знаком AP. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64225 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 26 февраля 2015.

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