Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1773 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1773 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 217,795

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1773 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 460 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1773 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1773 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск