1 грош 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1773 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 460 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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