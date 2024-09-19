Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 217,795
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1773
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1773 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 460 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Tempus (1)
- WCN (3)
- WDA - MiM (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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