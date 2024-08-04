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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1773 года AP. LITU (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: LITU

Аверс монеты - Талер 1773 года AP LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1773 года AP LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1773 года со знаком AP. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 13 марта 2020.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (4)
  • WCN (3)
Польша Талер 1773 AP на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Талер 1773 AP на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
2103 $
Цена в валюте аукциона 8250 PLN
Польша Талер 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
1203 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Польша Талер 1773 AP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Талер 1773 AP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1773 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1773 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1773 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1773 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
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Польша Талер 1773 AP на аукционе GGN - March 23, 1996
Польша Талер 1773 AP на аукционе GGN - March 23, 1996
Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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