Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1773 года AP. LITU (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: LITU
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1773
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1773 года со знаком AP. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 13 марта 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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