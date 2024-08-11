Дукат 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1773 года со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 34000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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