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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1773 года AP - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1773 года AP - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 25,594

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1773 года со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 34000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Дукат 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
4408 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша Дукат 1773 AP на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Польша Дукат 1773 AP на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Дукат 1773 AP на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Дукат 1773 AP на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Дукат 1773 AP на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Дукат 1773 AP на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS60 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1773 AP на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Дукат 1773 AP на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Дукат 1773 AP на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1773 AP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1773 AP на аукционе GGN - October 21, 2000
Польша Дукат 1773 AP на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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