Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 25,594
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1773
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1773 года со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 34000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS60 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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