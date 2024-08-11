Полталера 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 52000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность UNC (7) XF (7) VF (10) F (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (2) XF45 (1) F15 (1) + (1) Сервис PCGS (2) NGC (2)

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