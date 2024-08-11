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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1783 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1783 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 7,687

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1783
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 52000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полталера 1783 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4617 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 363 EUR
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS62
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64+ NGC
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Heritage - March 19, 2015
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Heritage - March 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность F15 NGC
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1783 EB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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