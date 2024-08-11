Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 35 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 7,687
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1783
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 52000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64+ NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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