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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1783 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1783 EB
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1783 EB
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Полталера 1783 EB
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB
Средняя цена 380 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB Волосы справа от шеи
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1783 EB
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1783 EB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 грош 1783 EB
Средняя цена 25 $
Продажи
0 26
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