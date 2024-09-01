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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1783 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1783 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 650,066

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1783
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1783 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 420 PLN. Торги состоялись 10 июня 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1783 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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