Трояк (3 гроша) 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1783 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 420 PLN. Торги состоялись 10 июня 2006.

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