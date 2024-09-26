Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 207,504
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1783
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
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Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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