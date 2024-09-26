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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1783 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1783 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 207,504

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1783
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (1)
  • Numision (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (15)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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