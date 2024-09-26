Двузлотовка (8 грошей) 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

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