Дукат 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1783 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3145 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 35000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

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