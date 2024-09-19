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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1783 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1783 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 1,661

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1783
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1783 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3145 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 35000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

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Польша Дукат 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Дукат 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
8123 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Польша Дукат 1783 EB на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
2862 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Дукат 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1783 EB на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1783 EB на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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