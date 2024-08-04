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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1783 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1783 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 14,827

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1783
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 46000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

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Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Талер 1783 EB на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 1150 CHF
Польша Талер 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Талер 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1783 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша Талер 1783 EB на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Stack's - August 25, 2023
Польша Талер 1783 EB на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Талер 1783 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Талер 1783 EB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Талер 1783 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Талер 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Талер 1783 EB на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Талер 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1783 EB на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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