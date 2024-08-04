Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 14,827
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1783
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 46000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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