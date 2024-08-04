Талер 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 46000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

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