Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1783 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1783 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 990,248

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1783
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1783 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе WDA - MiM за 4400 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • MARCINIAK (4)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (5)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 1 грош 1783 EB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1783 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск