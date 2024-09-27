Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 990,248
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1783
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1783 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе WDA - MiM за 4400 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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