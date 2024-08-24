Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1783 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1783 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 10,924

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1783
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (2)
Польша Злотовка (4 гроша) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1783 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
4586 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1783 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Злотовка (4 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск