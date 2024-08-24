Злотовка (4 гроша) 1783 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1783 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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