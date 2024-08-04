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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1775 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1775 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1775 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 3,533

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1775 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9500 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
1374 $
Цена в валюте аукциона 6200 PLN
Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе GGN - September 21, 1996
Польша Полталера 1775 EB "Лента в волосах" на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1775 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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