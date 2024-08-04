Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1775 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 3,533
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1775
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1775 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9500 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- WCN (6)
- WDA - MiM (1)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полталера 1775 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск