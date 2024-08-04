Полталера 1775 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1775 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9500 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

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