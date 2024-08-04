Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1772 года AP "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 10,823
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1772 года "Лента в волосах" со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14500 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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