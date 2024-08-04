Полталера 1772 года AP "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1772 года "Лента в волосах" со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14500 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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