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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1772 года AP "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1772 года AP "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1772 года AP "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 10,823

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1772 года "Лента в волосах" со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14500 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
  • WCN (10)
Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
584 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полталера 1772 AP "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1772 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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