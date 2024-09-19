Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1772 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1772 IS Фигура короля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1772 IS Фигура короля Медь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1772 AP Фигура короля
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1772 AP
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1772 IS
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Талер 1772 AP
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полталера 1772 AP Лента в волосах
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS
Средняя цена 480 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1772 AP
Средняя цена 640 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1772 AP
Средняя цена 610 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1772 IS
Средняя цена 280 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1772 AP
Средняя цена 300 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1772 AP
Средняя цена 730 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1772 G
Средняя цена 160 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1772 AP
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 грош 1772 g
Средняя цена 70 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 грош 1772 AP
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск