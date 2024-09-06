Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 8,576
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1772 года со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4408 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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