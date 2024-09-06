Дукат 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1772 года со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4408 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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