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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1772 года AP - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1772 года AP - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 8,576

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1772 года со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4408 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
5282 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша Дукат 1772 AP на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1772 AP на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1772 AP на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1772 AP на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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