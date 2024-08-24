Двузлотовка (8 грошей) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

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