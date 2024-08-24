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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 200,996

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (2)
  • WCN (4)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 AP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 AP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 860 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 AP на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 AP на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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