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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 361,503

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Numedux (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (7)
  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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