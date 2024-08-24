Ползлотек (2 гроша) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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