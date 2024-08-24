Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 361,503
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
Сохранность
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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