Сребреник (1 грош) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность AU (2) VF (4) Сохранность (слабы) AU58 (2) Сервис NGC (1) PCGS (1)