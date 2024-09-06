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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 7,131

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Польша Сребреник (1 грош) 1772 AP на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1772 AP на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1772 AP на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Сребреник (1 грош) 1772 AP на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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