Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 7,131
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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