1 грош 1772 года g (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1772 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4517 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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