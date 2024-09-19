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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1772 года g (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1772 года g - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1772 года g - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 357,535

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1772 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4517 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
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  • GGN (1)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (6)
Польша 1 грош 1772 g на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1772 g на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 1 грош 1772 g на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1772 g на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1772 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1772 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1772 g на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 1 грош 1772 g на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1772 g на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1772 g на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1772 g на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша 1 грош 1772 g на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1772 g на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1772 g на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1772 g на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 1 грош 1772 g на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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