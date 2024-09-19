Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1772 года g (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 357,535
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1772 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4517 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
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- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Tempus (1)
- WCN (6)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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