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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1772 года AP "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1772 года AP "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1772 года AP "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 8,576

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1772 года "Фигура короля" со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 230 PLN. Торги состоялись 18 ноября 1995.

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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша Дукат 1772 AP "Фигура короля" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1772 AP "Фигура короля" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1772 "Фигура короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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