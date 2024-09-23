Дукат 1772 года AP "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1772 года "Фигура короля" со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 230 PLN. Торги состоялись 18 ноября 1995.

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