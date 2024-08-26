Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 570,355
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1772 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
Сохранность
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- WCN (6)
- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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