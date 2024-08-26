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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1772 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1772 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 570,355

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1772 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

Сохранность
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе Numis Poland - July 22, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе Numis Poland - July 22, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 22 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1772 AP на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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