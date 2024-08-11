Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1772 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 7,761
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1772 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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