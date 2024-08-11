Талер 1772 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1772 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

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