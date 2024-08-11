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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1772 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1772 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1772 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 7,761

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1772 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (5)
  • Wójcicki (2)
Польша Талер 1772 IS на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1772 IS на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2753 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша Талер 1772 IS на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Талер 1772 IS на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 6200 PLN
Польша Талер 1772 IS на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Талер 1772 IS на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1772 IS на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1772 IS на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1772 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1772 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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