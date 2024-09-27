Двузлотовка (8 грошей) 1772 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1772 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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