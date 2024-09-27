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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1772 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1772 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1772 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 200,996

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1772 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (2)
  • WAG (1)
  • WCN (8)
  • Wójcicki (1)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1040 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1772 IS на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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