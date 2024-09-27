Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1772 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 200,996
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1772 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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