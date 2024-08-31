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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1772 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1772 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1772 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 361,503

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1772 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 IS на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 IS на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 IS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 IS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 IS на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1772 IS на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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