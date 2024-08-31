Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1772 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 361,503
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1772 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
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- COINSNET (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (1)
- WCN (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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