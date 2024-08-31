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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1772 года IS "Фигура короля". Медь (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Медь

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Техническая информация

  • Металл Медь (0,982)
  • Вес 4,70 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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