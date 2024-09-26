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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1772 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1772 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1772 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 570,355

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1772 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383451 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1350 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1772 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1772 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1772 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1772 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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