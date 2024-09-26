Трояк (3 гроша) 1772 года G (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1772 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383451 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1350 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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