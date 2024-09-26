Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1772 года G (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 570,355
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1772
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1772 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383451 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1350 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
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- Wu-eL (1)
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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