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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 16,955

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
934 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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