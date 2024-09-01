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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1772 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1772 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 7,761

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1772
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1772 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rauch (1)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Талер 1772 AP на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1772 AP на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Талер 1772 AP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1772 AP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Польша Талер 1772 AP на аукционе Rauch - June 17, 2022
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1772 AP на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Талер 1772 AP на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1772 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1772 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1772 AP на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша Талер 1772 AP на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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