Полталера 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1784 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 65000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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