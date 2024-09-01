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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1784 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1784 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 11,923

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1784
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1784 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 65000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
753 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1075 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полталера 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Полталера 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе SINCONA - May 16, 2018
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность AU
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1784 EB на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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