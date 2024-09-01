Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 35 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 11,923
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1784
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1784 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 65000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (2)
- Felzmann (1)
- Frühwald (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Künker (2)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (6)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (14)
- Wójcicki (1)
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полталера 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск