Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1784 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1784 EB
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1784 EB
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Полталера 1784 EB
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB
Средняя цена 880 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1784 EB
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1784 EB
Средняя цена 180 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 грош 1784 EB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск