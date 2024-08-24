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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1784 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1784 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 179,495

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1784
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1784 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (2)
  • Numedux (1)
  • WCN (5)
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе Numedux - March 24, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1784 EB на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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