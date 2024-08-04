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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1784 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1784 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 609,330

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1784
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1784 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • COINSNET (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (3)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1784 EB на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1784 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1784 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1784 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1784 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1784 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1784 EB на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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