1 грош 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1784 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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