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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1784 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1784 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 10,390

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1784
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1784 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2269 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 32000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
4403 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
7476 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1784 EB на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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