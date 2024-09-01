Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 10,390
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1784
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1784 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2269 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 32000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
4403 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
7476 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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