Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 12,851
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1784
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1784 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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