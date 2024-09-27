Талер 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1784 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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