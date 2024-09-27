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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1784 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1784 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 12,851

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1784
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1784 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Талер 1784 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1172 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Польша Талер 1784 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Талер 1784 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Талер 1784 EB на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Талер 1784 EB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Польша Талер 1784 EB на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность AU
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1784 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1784 EB на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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