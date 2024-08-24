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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1784 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1784 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 446,750

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1784
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1784 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе WDA - MiM за 4400 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
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  • WDA - MiM (4)
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Трояк (3 гроша) 1784 EB на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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