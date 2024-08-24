Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 446,750
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1784
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1784 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе WDA - MiM за 4400 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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