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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1784 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1784 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1784 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 4,537

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1784
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1784 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2247 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (5)
Польша Дукат 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Дукат 1784 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
6035 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша Дукат 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Дукат 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
7243 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Дукат 1784 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1784 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1784 EB на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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