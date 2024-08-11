Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1781 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 3,899
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1781
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1781 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 517 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 30000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.
Сохранность
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- WCN (7)
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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