Полталера 1781 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1781 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 517 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 30000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

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