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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1781 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1781 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1781 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 3,899

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1781
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1781 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 517 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 30000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (7)
Польша Полталера 1781 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Полталера 1781 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Полталера 1781 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1781 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1781 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полталера 1781 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1781 EB "Лента в волосах" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1781 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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