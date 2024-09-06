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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1781 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1781 EB
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1781 EB
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полталера 1781 EB Лента в волосах
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB
Средняя цена 420 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1781 EB
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1781 EB
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1781 EB
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1781 EB
Средняя цена 530 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 грош 1781 EB
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB
Средняя цена 300 $
Продажи
0 12
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