Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1781 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1781 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 501,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1781
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1781 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (7)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1781 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1781 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск