Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 501,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1781
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1781 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Stare Monety (3)
- WCN (7)
- Wójcicki (1)
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск