Трояк (3 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1781 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность UNC (1) XF (3) VF (9) F (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) BN (1) Сервис NGC (1)