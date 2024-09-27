Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 10,374
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1781
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2268 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 47000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
10981 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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