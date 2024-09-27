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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1781 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1781 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 10,374

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1781
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2268 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 47000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1781 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1781 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
966 $
Цена в валюте аукциона 3900 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
10981 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1781 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1781 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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