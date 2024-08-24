Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 299,949
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1781
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1781 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 11500 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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