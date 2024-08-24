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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1781 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1781 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 299,949

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1781
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1781 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 11500 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1781 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1781 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Stack's - August 13, 2014
Польша 1 грош 1781 EB на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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