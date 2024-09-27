Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 200,102
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1781
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.
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Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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