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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1781 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1781 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 200,102

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1781
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (11)
  • Wójcicki (1)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 675 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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