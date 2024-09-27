Двузлотовка (8 грошей) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

Сохранность XF (7) VF (9)