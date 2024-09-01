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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1781 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1781 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 43,834

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1781
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1781 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе WDA - MiM за 2850 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1781 EB на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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