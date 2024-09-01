Полугрош (1/2 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1781 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе WDA - MiM за 2850 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность UNC (1) AU (1) VF (8) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) BN (1) Сервис NGC (1)