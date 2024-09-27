Дукат 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1781 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17500 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

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