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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1781 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1781 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 5,083

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1781
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1781 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17500 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Hess Divo (1)
  • Künker (1)
  • WCN (8)
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
4316 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
3403 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1781 EB на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1781 EB на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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