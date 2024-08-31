Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 42,855
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1781
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6246 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
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- WCN (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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