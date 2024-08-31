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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1781 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1781 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 42,855

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1781
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6246 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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  • WCN (2)
Польша Ползлотек (2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2121 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Ползлотек (2 гроша) 1781 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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