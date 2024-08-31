Ползлотек (2 гроша) 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6246 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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