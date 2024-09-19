Талер 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

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