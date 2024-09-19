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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1781 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1781 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 4,786

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1781
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (2)
  • WCN (6)
Польша Талер 1781 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Талер 1781 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1781 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1781 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
1977 $
Цена в валюте аукциона 7400 PLN
Польша Талер 1781 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1781 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
1710 $
Цена в валюте аукциона 6400 PLN
Польша Талер 1781 EB на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Талер 1781 EB на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1781 EB на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1781 EB на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1781 EB на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1781 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1781 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1781 EB на аукционе Rauch - April 11, 2014
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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