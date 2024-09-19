Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1781 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 4,786
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1781
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1781 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rauch (1)
- WAG (2)
- WCN (6)
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск