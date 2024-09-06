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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1767 года FS "Без ленты в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1767 года FS "Без ленты в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1767 года FS "Без ленты в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,769

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1767 года "Без ленты в волосах" со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 49000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
  • WCN (15)
Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
4234 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе GGN - October 20, 2001
Польша Полталера 1767 FS "Без ленты в волосах" на аукционе GGN - October 20, 2001
Продавец GGN
Дата 20 октября 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1767 "Без ленты в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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