Полталера 1767 года FS "Без ленты в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1767 года "Без ленты в волосах" со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 49000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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