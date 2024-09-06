Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1767 года FS "Без ленты в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 1,769
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1767 года "Без ленты в волосах" со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 49000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
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- Niemczyk (2)
- WCN (15)
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 октября 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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