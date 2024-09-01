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Польша
1767
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
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Немецкая оккупация
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1767
Монеты Польши 1767 года
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Мерные гирьки
Золотые монеты
Дукат 1767 Фигура короля
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
4
Дукат 1767 FS Фигура короля
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Серебряные монеты
Полталера 1767 FS Без ленты в волосах
Средняя цена
4800 $
Продажи
0
22
Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS
Средняя цена
860 $
Продажи
0
28
Злотовка (4 гроша) 1767 FS
Средняя цена
130 $
Продажи
0
275
Злотовка (4 гроша) 1767 FS
Медь
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
4
Ползлотек (2 гроша) 1767 FS
Средняя цена
45 $
Продажи
0
191
Сребреник (1 грош) 1767 FS
Средняя цена
35 $
Продажи
0
113
Медные монеты
Трояк (3 гроша) 1767 G
Средняя цена
230 $
Продажи
0
91
1 грош 1767 G
G - прописная
Средняя цена
100 $
Продажи
0
237
1 грош 1767 g
g - строчная
Средняя цена
35 $
Продажи
0
62
Полугрош (1/2 гроша) 1767 G
Средняя цена
55 $
Продажи
0
48
Шеляг 1767 G Коронный
Средняя цена
85 $
Продажи
0
35
Памятные монеты
Трояк (3 гроша) 1767 CI VOVET
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Трояк (3 гроша) 1767 CI VOVET
Медь
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
10
Трояк (3 гроша) 1767 CI 17 IANUAR
Медь
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
9
Трояк (3 гроша) 1767 CI 17 IANUAR
Серебро
Средняя цена
9200 $
Продажи
0
2
Трояк (3 гроша) 1767 CI 17 IANUAR
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Трояк (3 гроша) 1767 CI INSTIT
Медь
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
4
Трояк (3 гроша) 1767 CI INSTIT
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Трояк (3 гроша) 1767 CI INSTIT
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Трояк (3 гроша) 1767 CI NOBIS
Медь
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
6
Трояк (3 гроша) 1767 CI NOBIS
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Трояк (3 гроша) 1767 CI NOBIS
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
Двузлотовка (60 грошей) 1767 FLS Пробная Гданьская
Олово
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Мерные гирьки
Мерная гирька дуката 1767
Средняя цена
350 $
Продажи
0
13
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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