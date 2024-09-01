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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1767 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1767 Фигура короля
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат 1767 FS Фигура короля
Средняя цена
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полталера 1767 FS Без ленты в волосах
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS
Средняя цена 860 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1767 FS
Средняя цена 130 $
Продажи
0 275
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1767 FS Медь
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1767 FS
Средняя цена 45 $
Продажи
0 191
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1767 FS
Средняя цена 35 $
Продажи
0 113

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 G
Средняя цена 230 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
1 грош 1767 G G - прописная
Средняя цена 100 $
Продажи
0 237
Аверс
Реверс
1 грош 1767 g g - строчная
Средняя цена 35 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1767 G
Средняя цена 55 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
Шеляг 1767 G Коронный
Средняя цена 85 $
Продажи
0 35

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI VOVET Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI VOVET Медь
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI 17 IANUAR Медь
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI 17 IANUAR Серебро
Средняя цена 9200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI 17 IANUAR Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI INSTIT Медь
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI INSTIT Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI INSTIT Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI NOBIS Медь
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI NOBIS Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1767 CI NOBIS Золото
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Двузлотовка (60 грошей) 1767 FLS Пробная Гданьская Олово
Средняя цена
Продажи
0 0

Мерные гирьки

Аверс
Реверс
Мерная гирька дуката 1767
Средняя цена 350 $
Продажи
0 13
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